В Новороссийск едет знаменитый робот из Японии и удивительная корейская робот-рыба

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В Новороссийске 28 января откроется новый музей – музей новейших технологий «Фестиваль Роботов». В музее можно познакомиться с 85 роботами и технологиями с мировых презентаций в Лас-Вегасе, Берлине, Пекине и Токио.

Самые заметные экспонаты «Фестиваля роботов» известны по популярным роликам на YouTube. Японский робот Пеппер - самый гибкий, нежный и умный робот в мире - именно эта модель встречает путешественников в аэропорту Токио. Знаменитая робособачка Айбо новейшего поколения выучила все повадки настоящих псов, а корейская робот-рыба размером со щуку завораживающе плавает в аквариуме.

Удивитесь первым роботам-кулинарам: баристу Монти и шоколадному 3D-принтеру. Ну и, конечно, станцуйте с российским Promobot V4. Модели этого робота преподают в университетах, работают в медцентрах и даже читают новости на американском телеканале!

В музее также будет представлен большой цирк роботов с двенадцатью андроидными роботами, которые будут показывать свои синхронизированные акробатические навыки. Да что там роботы. Изобретатели научились синхронизировать летающие в воздухе пиксели – эту, без преувеличения, мистическую технологию тоже можно увидеть в новом музее.

В рамках музея можно сделать фотографии в 3D формате с технологией, которая может "остановить" время и захватить трехмерное "живое" изображение. В качестве сувенира фото отправится вам по электронной почте.

Наконец, на «Фестивале Роботов» можно протестировать 9 новейших зон виртуальной и дополненной реальности. Например, немецкую разработку «Икарос» — это специальное устройство, имитирующее полет на параплане в альпийских горах. Пока вы наслаждаетесь видами, ваши мышцы подвергаются физической нагрузке. Разработчики «Икароса» уверяют – это первый в мире нескучный фитнес-тренажер.

Музей «Фестиваль Роботов» уже удивил жителей Милана, Праги, Таллина, Афин и других мировых столиц. Сейчас очередь – Новороссийска. Музей работает с соблюдением всех необходимых норм и требований защиты посетителей от коронавирусной инфекции. Ну и, к счастью, роботы коронавирусом не болеют.