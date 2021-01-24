На Юге России будут назначены 15 новых судей

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Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) на первом в 2021 году заседании, которое пройдет 2-5 февраля, должна согласовать претендентов на 79 судейских должностей.

Самая большая конкуренция ожидается за пост председателя Двадцать первого апелляционного арбитражного суда (Севастополь). Согласование на новый срок хочет получить нынешний председатель Сергей Лазарев. Другой претендент - это председатель Арбитражного суда Крыма Олег Латынин, который безуспешно пытался уйти на повышение в Двадцать первый арбитраж с 2014 года.

Председателем Арбитражного суда Астраханской области хочет стать зампред Двенадцатого апелляционного арбитражного суда (Саратов) Алексей Смирников. В свою очередь, зампред по гражданским делам Арбитражного суда Астраханской области Татьяна Егорова намерена уйти в Арбитражный суд Центрального округа (Калуга).

Зампредом Арбитражного суда Карачаево-Черкесии намерена стать Анастасия Жукова, которая с 2017 года является рядовым судьей данного арбитража.

9 человек претендуют на вакантные должности судей Четвертого кассационного суда общей юрисдикции (Краснодар). Среди кандидатов 4 судей Краснодарского краевого суда, а также судьи из Чечни, Крыма, Омской, Свердловской и Амурской областей.

Иван Заграничный из арбитража Саратовской области хочет перейти в федеральный арбитражный (кассационный) суд Северо-Кавказского округа.

Во Владикавказский гарнизонный военный суд может быть назначен Омар Тогузаев из аппарата Нальчикского горсуда, а в Южный окружной военный суд - Гурген Довлатбекян из Грозного.

Источник: @Смутное время