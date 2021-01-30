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"Сириус" приобрел руководителя

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Столярова временно исполняющим обязанности главы федеральной территории «Сириус». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить Столярова Андрея Олеговича временно исполняющим обязанности главы федеральной территории “Сириус” до назначения главы администрации федеральной территории “Сириус”», – сказано в документе.

Указ вступил в силу со дня его подписания 30 января.

С 2019 года Столяров занимал должность генерального директора фонда «Инновационный научно-технологический центр “Сириус”» (ИНТЦ), до этого был заместителем префекта Северного административного округа Москвы.

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Категория: Новости / Анонс событий

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