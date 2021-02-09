В Краснодаре состоится пресс-конференция по итогам работы РВИО

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В 2020 году, в год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, Российским военно-историческим обществом и Региональными отделениями реализовано множество проектов, направленных на патриотическое воспитание, сохранение исторической памяти, культурного и военно-исторического наследия нашего Отечества.

10 февраля в КГИК пройдут два мероприятия — открытия музея кино и ТВ на Кубани, а также пресс-конференция по итогам работы Российского военно-исторического общества.

Открытие музея — в 10.00 на кафедре телерадиовещания. фото экспозиции отражает развитие кино и телевидения в России и на Кубани, среди уникальных экспонатов — пленка 1949 года фильма «Кубанские казаки», аппаратура, атрибуты всех кинофестивалей, проходивших в Краснодарском крае.

Учитывая значимость мероприятий Региональных отделений и важность донесения информации о результатах деятельности до широкого круга населения, на базе Краснодарского государственного института культуры 10 февраля пройдет пресс-конференция по итогам работы РВИО в 2020 году.

Об основных направлениях деятельности регионального отделения РВИО расскажет его председатель, ректор КГИК Сергей Семенович Зенгин.

Также спикерами выступят руководитель регионального отделения «Поисковое движение в России» в Краснодарском крае Александр Владимирович Шепелев и заместитель председателя Краснодарского краевого отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Сергей Аркадьевич Третьяков.

Источник: пресс-служба Краснодарского государственного института культуры