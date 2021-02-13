Россия завершает переход на платное ТВ

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По данным аналитиков, в 2020 году число пользователей платного телевидения возросло до 817 тысяч.

К концу года почти 45 млн домохозяйств смотрели ТВ за деньги, это на 25% больше, чем в 2019 году.

При этом, в пятерке лучших на рынке по-прежнему остаются "Триколор", "Ростелеком", "МТС", "ЭР-Телеком", "Орион".

Разница между лидером и замыкающим в пятерке внушительная: у "Триколора" – 12,3 млн абонентов, а у "Ориона" – 3 млн.

Активнее всего свою базу зрителей наращивал МТС, к платному ТВ этой компании подключились 122 тысячи человек.

Источник: @Смутное время