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Россия завершает переход на платное ТВ
По данным аналитиков, в 2020 году число пользователей платного телевидения возросло до 817 тысяч.
К концу года почти 45 млн домохозяйств смотрели ТВ за деньги, это на 25% больше, чем в 2019 году.
При этом, в пятерке лучших на рынке по-прежнему остаются "Триколор", "Ростелеком", "МТС", "ЭР-Телеком", "Орион".
Разница между лидером и замыкающим в пятерке внушительная: у "Триколора" – 12,3 млн абонентов, а у "Ориона" – 3 млн.
Активнее всего свою базу зрителей наращивал МТС, к платному ТВ этой компании подключились 122 тысячи человек.
Источник: @Смутное время
Категория: Новости / Анонс событий