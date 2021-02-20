Премьера фильма «Маршал Победы Говоров» на заседании киноклуба Президентской библиотеки

/Анонс событий/

С июня 1942 года и до конца войны он был командующим войсками Ленинградского фронта, руководил операциями по прорыву, а затем по полному снятию блокады Ленинграда.

Фильм режиссёра Вячеслава Серкеза рассказывает о легендарном человеке той великой эпохи, который участвовал в гражданской, Советско-финской и Великой Отечественной войне, пройдя путь от младшего офицера мортирной батареи до Маршала Советского Союза: который никогда не изменял своим жизненным принципам, являя собой образец советского полководца, кавалера высшей военной награды СССР – ордена «Победа».

Основной акцент в фильме делается на особенностях становления и проявления в тяжёлых условиях того времени личностных качеств и организаторских способностей Леонида Говорова, его взаимоотношениях с родными, близкими, друзьями, боевыми товарищами, а также с руководством страны и лично – с генералиссимусом Иосифом Сталиным. Кинокартина включает элементы кинохроники, показ уникальных материалов (наград, фотографий, личных вещей), интервью членов семьи Говоровых и соратников одного из самых эффективных военачальников Красной армии.

Съёмки фильма проходили в местах, связанных с жизнью Леонида Говорова. Киногруппа побывала на его родине – в деревне Бутырки Кировской области, встретилась с людьми, которые хранят память о маршале в Елабуге, Симферополе, Выборге, Москве и других городах.

Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на портале Президентской библиотеки в разделе «Интернет-вещание», в группе киноклуба Президентской библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» и на YouTube-канале учреждения.

Заседание киноклуба состоится в Президентской библиотеке по адресу: Сенатская пл., д. 3. Просьба подтвердить личное присутствие по тел.: 305-16-35; +7 (921) 594-16-13

Источник: пресс-служба библиотеки