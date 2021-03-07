Пассажирам поезда "Сочи" будут доступны новые экскурсионные программы

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Пассажирам туристического поезда № 927/928 "Сочи" Федеральной пассажирской компании будут доступны новые туристические программы, которые предусматривают посещение различных достопримечательностей и памятных мест на территории Республики Абхазия.

Если ранее пассажирам предоставлялась возможность приобрести в пути следования у проводника экскурсию к озеру Рица, теперь туристы смогут выбирать туры из обширной наземной программы. В нее войдут однодневные и двухдневные поездки, в которые включены питание, трансфер, а также гиды и размещение в комфортабельных отелях.

Пассажиры, которые захотят посмотреть на красоты Республики в рамках одного дня, смогут отправиться в Новый Афон и Пицунду. Для желающих остаться в Абхазии на все выходные, будет открыто бронирование тура "Два дня в Гагре", который включает в себя посещение Рицинского Национального реликтового парка и Нового Афона на второй день. Также для туристов станет доступна программа "Два дня в Сухуме", которая предполагает экскурсии по святым местам в столице Абхазии в первый день, а также поездку в Монастырский комплекс Нового Афона на второй день.

С полной информацией о туристических маршрутах пассажиры смогут подробно ознакомиться непосредственно в поездке. Для приобретения экскурсионной программы достаточно будет обратиться к проводнику. Заказать экскурсию можно будет до прибытия поезда на станцию Цандрипш. Стоимость экскурсий начинается от 1400 рублей для взрослого человека и 650 рублей для ребенка. Оплатить экскурсии, заказанные в поезде, пассажиры смогут как наличными деньгами, так и банковскими картами.

Напоминаем, что для обеспечения перевозок пассажиров во время праздничных дней с 6 по 8 марта туристический поезд "Сочи" будет курсировать по маршруту Туапсе - Гагра.

Из Туапсе состав будет отправляться в 05:20 и прибывать в Гагру в 11:30. Отправление в обратный путь из Гагры в эти дни в 18:43, прибытие в Туапсе на следующие сутки в 00:35.

В пути пассажиры смогут насладиться видами уникальных природных ландшафтов и горных вершин. Поезд будет делать остановки в популярных курортных городах. Выбирая путешествие на этом поезде, туристы смогут с комфортом перемещаться между достопримечательностями Краснодарского края и Абхазии, наблюдая из окна морское побережье и вечнозеленые растения.

Отличительная особенность поезда заключается в том, что интерьеры вагонов оформлены в стилистике 70-80-х годов прошлого века. В составе поезда есть плацкартные и купейные вагоны, а также вагоны СВ и с местами для сидения. Подвижной состав оборудован кондиционерами, биотуалетами, розетками, USB-портами для подзарядки гаджетов.

Легкая и уютная атмосфера вагонов-ресторанов перенесет посетителей во время эпохи СССР. В путешествии можно попробовать специальные блюда русской и абхазской кухни, которые шеф-повара ресторанов готовят по оригинальным рецептам. У пассажиров есть уникальная возможность приобрести здесь и съедобные "ретро-сувениры" в виде набора продуктов в плетеной авоське, стилизованных под продукцию времен СССР.

Источник: пресс-служба СКЖД