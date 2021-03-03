Екатерина Вакуленко из Краснодара приняла участие в программе  «Поле Чудес»

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5 марта 2021 года в эфир Первого канала выйдет праздничный выпуск капитал-шоу «Поле Чудес», посвященный Международному женскому дню.

Участницами программы стали выпускницы Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Одной из них стала жительница Краснодарского края Екатерина Вакуленко.

Екатерина Вакуленко, доктор педагогических наук, победительница Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» рассказала: «Кубань – богатейший край, и в нем есть очень красивые народные мастера, женщины, которые делают прекрасные народные изделия, они вышивают, плетут. Я собираю их технологии и преподаю эти промыслы в нашем Краснодарском государственном институте культуры. Проект, с которым я победила в конкурсе «Моя страна – моя Россия» платформы «Россия – страна возможностей» также посвящен народным промыслам».

Екатерина Гавриловна – автор проекта, направленного на сохранение народной культуры Кубани в годы Великой Отечественной войны. С помощью собранного уникального материала: фотографий, национальных песен и описаний обрядов, она знакомит младших школьников с историей казачества. Вместе со своими ученицами участница программы передала изделия кубанских мастеров в музей капитал-шоу «Поле Чудес».

В начале выпуска Леонид Якубович поздравил всех женщин с наступающим Международным женским днём и рассказал: «Платформа «Россия – страна возможностей» объединяет миллионы россиян из всех регионов страны. Один из ее ключевых проектов – всероссийский конкурс молодежных авторских программ и проектов в сфере образования «Моя страна – моя Россия». Бессменный ведущий народной программы добавил, что недавно, 1 марта, стартовал новый сезон проекта.

Финалисты другого проекта платформы «Россия – страна возможностей», фестиваля «Российская студенческая весна», вместе с другими коллективами представили свои творческие номера для всех женщин страны на сцене капитал-шоу «Поле Чудес».

В праздничном выпуске программы приняли участие заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов и руководитель Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия», проректор Российского государственного гуманитарного университета Лариса Пастухова. Вместе они вручили памятные подарки от платформы и конкурса участницам программы.

«В этот прекрасный праздничный день хочется поздравить всех девушек и поблагодарить за то, что они делают. В проектах платформы «Россия – страна возможностей» уже приняло участие более 4 миллионов человек. Многие из них – это, конечно, представительницы прекрасного пола. В нашей стране очень много талантливых, ярких, амбициозных девушек, и наши участницы, безусловно, этому подтверждение», – отметил Алексей Агафонов.

Лариса Пастухова рассказала, что «всероссийскому конкурсу «Моя страна – моя Россия» уже 18 лет, как и у программы «Поле Чудес» у проекта есть много прекрасных традиций», и вручила символы конкурса «Моя страна – моя Россия» Леониду Якубовичу и генеральному директору «Первого канала» Константину Эрнсту – бабочку с логотипом конкурса и СПИЛС-карту России, которую также разработал выпускник проекта.

Руководитель конкурса также отметила: «Наши героини в студии – врачи, педагоги и художницы, дочери, мамы и бабушки – прекрасные и сильные женщины, ведущие нашу страну в будущее, и таких женщин в России очень много! Совсем недавно у нас стартовал новый сезон, и мы с удовольствием приглашаем всех принять в нем участие, предложить и реализовать свои идеи развития нашей Родины!»

Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого»

национального проекта «Образование».

Источник: Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей»