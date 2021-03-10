Внимание, рыбаки!

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Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю доводит до сведения рыболовов-любителей, что в соответствии с п. 47.8 Правил рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна до 31 мая 2021 года в азовских лиманах Краснодарского края (кроме лиманов Ейского, Бейсугского и Ахтарского) действует запрет на добычу (вылов) водных биоресурсов.

Граждане, осуществляющие добычу (вылов) указанных водных биологических ресурсов, по незнанию или намеренно допустившие нарушение указанных требования Правил рыболовства, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Причиненный водным биологическим ресурсам РФ ущерб будет исчисляться дополнительно к санкциям, установленным за совершение данного правонарушения.

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю обязательна.