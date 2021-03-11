12 марта 2021 года отмечается 142-летие со дня образования уголовно-исполнительной системы Российской Федерации

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12 марта свой профессиональный праздник отмечают сотрудники учреждений уголовно-исполнительной системы.

В этот день 142 года назад император Александр II издал указ о создании тюремного департамента, положивший начало единой государственной системе исполнения наказаний.

Уголовно-исполнительная система Краснодарского края входит в число правоохранительных органов, выполняющих общие задачи в сфере борьбы с преступностью, осуществляет оперативно-розыскную деятельность, функции вооруженной охраны, конвоирования, розыска и задержания бежавших преступников, занимается воспитательной работой с осужденными, их ресоциализацией и подготовкой к освобождению.

Сегодня в состав Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Краснодарскому краю входят 22 основных подразделения, в том числе управленческий аппарат УФСИН, 3 колонии общего режима (из них одна женская), 5 колоний строгого режима, 2 колонии-поселения, лечебное исправительное учреждение, межобластная туберкулезная больница, 3 следственных изолятора, Белореченская воспитательная колония.

Также в составе УИС края - уголовно-исполнительная инспекция, управление по конвоированию, центр инженерно-технического обеспечения, жилищно-коммунальное управление, медико-санитарная часть № 23 ФСИН России.

В колониях и СИЗО содержится порядка 12 тысяч осужденных и подследственных. Еще около 25 тысяч граждан проходят за год по учетам уголовно-исполнительной инспекции.

Сотрудники УФСИН ежедневно обеспечивают надежную изоляцию осужденных, подозреваемых, обвиняемых и подследственных. Пресекаются попытки передачи в исправительные учреждения и следственные изоляторы запрещенных предметов. Одним из приоритетных направлений деятельности УИС края в профилактике и пресечении совершения преступлений является организация взаимодействия с правоохранительными органами. За 2020 год УФСИН края оказано содействие в раскрытии 305 преступлений, при этом у преступников изъято порядка 4 кг. наркотических средств. Отделением розыска УФСИН края проведено 4 региональных и 2 межгосударственные операции «Розыск», по результатам которых в общей сложности было задержан 331 человек.

В учреждениях УИС края обеспечен комплексный подход к организации и проведению с осужденными воспитательной, социальной и психологической работы, направленной на достижение целей исправления, предупреждения совершения новых преступлений, а также привитие осужденным навыков законопослушного поведения. Во всех исправительных учреждениях края организуется обязательное получение осужденными общего образования. На сегодняшний день 988 осужденных обучаются в школах, 18 человек получают высшее образование по заочной форме. В профессиональных училищах и центрах трудовой адаптации проходят обучение 1365 осужденных.

Одним из приоритетных направлений деятельности исправительных учреждений является привлечение осужденных к труду, что невозможно без развития производственно - хозяйственной деятельности. Большое значение уделяется развитию экономики учреждений УИС края, имеющих крупные производственные мощности и трудовые ресурсы. Здесь действует девять промышленных предприятий, общая производственная площадь которых составляет более 80 тысяч квадратных метров, имеется более 1000 гектаров сельскохозяйственных земель, используемых для выращивания зерновых и кормовых культур. В учреждениях уголовно-исполнительной системы Краснодарского края производят более 300 наименований продукции. Ассортимент выпускаемых изделий постоянно расширяется. В рамках участия в федеральной целевой программе «Развитие уголовно-исполнительной системы 2018-2026 годы» учреждениями УИС края в 2020 году было приобретено 175 единиц оборудования, что позволило создать 235 дополнительных рабочих мест для осужденных.

Большое внимание уделяется медицинскому обслуживанию подозреваемых, обвиняемых и осужденных, особенно учитывая сложную эпидемиологическую обстановку.

С 1996 года между Управлением исполнения наказаний и Епархиальным управлением заключено соглашение о сотрудничестве, закрепившие основные положения взаимодействия УИС края с Русской Православной Церковью. Ежегодно обновляется план мероприятий по его реализации. В православных храмах и молельных комнатах колоний и следственных изоляторов регулярно проводятся церковные службы и религиозные обряды, созданы духовные библиотеки.

С 2003 года при начальнике УФСИН России по Краснодарскому краю действует Общественный совет. В его состав входят наиболее уважаемые и известные в крае общественные и религиозные деятели, а также руководители ряда государственных органов, которые заинтересованно решают проблемы повседневной деятельности УИС. Налажено взаимодействие руководства УИС края с уполномоченными по правам человека и правам ребенка в Краснодарском крае.

Руководством УФСИН края, начальниками учреждений и подразделений, ключевое значение придается качественному отбору кандидатов на службу, повышению профессионального мастерства сотрудников, укреплению дисциплины и законности. Большую помощь и поддержку в этом оказывают ветераны УИС. Сотрудники учреждений УИС получают в их лице наставников, делящихся опытом работы в духе неукоснительного соблюдения законов и норм служебной этики.

В уголовно-исполнительной системе Краснодарского края под руководством генерал-майора внутренней службы Виктора Владимировича Пестова трудится почти шесть тысяч человек - порядка 4 тысяч аттестованных сотрудников и 2 тысяч работающих по вольному найму. Это добросовестные, ответственные и неравнодушные люди, профессионалы своего дела. Сотрудникам УИС приходится работать с непростым контингентом, в условиях физических и психо-эмоциональных перегрузок. Но, несмотря на специфику службы, коллективу УФСИН России по Краснодарскому краю удается решать весь комплекс возложенных на уголовно-исполнительную систему задач по изоляции преступников, исправлению и ресоциализации оступившихся людей – граждан нашей страны.

Источник: Пресс- служба УФСИН России по Краснодарскому краю