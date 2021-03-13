Как внедрить в молодежную политику новые инструменты?

/Анонс событий/

С 19 по 21 марта в Казани впервые пройдет Международный конгресс «Молодежь в глобальной повестке. Молодежная политика: мировой и региональный опыт».

2020 год стал во всех отношениях историческим для отрасли молодежной политики - был принят долгожданный Федеральный Закон «О молодежной политике в Российской Федерации», а сам термин «молодежная политика» нашёл своё отражение в Конституции.

Мы вышли на новый уровень, но как выстраивать работу дальше? Особенно, учитывая разное состояние и подходы к реализации молодежной политики в разных регионах России.

Ключевая задача Конгресса — это в контексте масштабных изменений в сфере молодежной политики сформулировать необходимые институциональные преобразования, которые обеспечат новую конфигурацию государственной молодежной политики, адекватную новым вызовам и новым возможностям.

Сейчас как никогда важно разработать и внедрить новые инструменты в молодежную отрасль страны. Как одним из итогов конгресса мы видим создание научной площадки для коммуникации и обмена опытом участников экосистемы молодежной политики, ученых и молодежи. А также, формирование имиджа Татарстана как одного из научных центров по вопросам молодежи и государственной молодежной политики.

Источник: @Смутное время