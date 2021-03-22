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В Подмосковье пытаются понять настроения молодежи

Одно из требований к опросу молодежи - видеоанкетирование.

Главное Управление Социальных Коммуникаций Московской области планирует потратить 4750000 рублей, чтобы оценить гражданские и патриотические настроения молодежи Московской области, а заодно уровень и выраженность протестных настроений молодежи.

Вспоминаем форум "Я - Гражданин Подмосковья", как там записывали добрые видео для организаторов и губернатора, поэтому думаем, что можем сванговать результаты опроса.

Источник: Телеграм-канал

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Категория: Новости / Анонс событий

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