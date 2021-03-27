На Кубани выберут народного чтеца «Тотального диктанта»

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10 апреля в Краснодарском крае состоится «Тотальный диктант» — всероссийская акция в поддержку грамотности.

Накануне диктанта жители края выберут народного чтеца – диктора, которого определит онлайн-голосование. Конкурс стартует 26 марта на площадке «ВК». «Тотальный диктант» в Краснодаре и в Усть-Лабинске проводится при поддержке фонда «Вольное Дело», основанного промышленником Олегом Дерипаска.

Ежегодно дикторами «Тотального диктанта» становятся известные журналисты, актеры, писатели и общественные деятели. Чтобы поощрить участников акции и выявить талантливых дикторов, в Краснодарском крае пройдет онлайн-конкурс на выбор «народного чтеца». Победитель зачитает текст диктанта на одной из площадок «Тотального диктанта» в Краснодаре.

Конкурс продлится с 26 марта по 2 апреля, победителя объявят 3 апреля. Участники голосования оценят дикцию и тембр речи конкурсанта, а также умение расставлять смысловые акценты. Заявки на конкурс поступили в феврале прошлого года, принять участие в отборе мог любой желающий. Запись проводилась на радиостанции, конкурсанты зачитали отрывки из классических произведений.

«Тотальный диктант» на Кубани состоится 10 апреля в 14:00. Участники запишут рассказ Дмитрия Глуховского «Обещания». Площадки для диктанта будут организованы в Краснодаре, Сочи, Новороссийске, а также в Усть-Лабинске, который в этом году присоединится к акции впервые. Ожидается, что в образовательной акции примут участие около 2 тысяч жителей Краснодарского края, в том числе ученики Усть-Лабинского лицея.

Чтобы качественнее подготовиться к диктанту, участники могут пройти бесплатный онлайн-курс по русскому языку. На занятиях со слушателями разберут сложные случаи пунктуации и орфографии, а также повторят правила, которые встретятся в тексте «Тотального диктанта».

Тотальный диктант — ежегодная образовательная акция, участники которой под диктовку записывают авторские тексты. Миссия акции — объединить любителей русского языка, повысить уровень грамотности и дать возможность каждому человеку проверить свое знание русского языка.

Источник: Фонд «Вольное Дело»