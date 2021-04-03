Геленджик приглашает...

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В мае в Геленджик приедут известные государственные деятели, представители органов государственной власти и дипломатических представительств иностранных государств, олимпийские чемпионы разных лет, именитые спортсмены, российские гольфисты...чтобы принять участие в соревнованиях по гольфу.

Формат турниров подразумевает объединение в одной команде профессионалов и любителей гольфа.

Итак, 4 мая 2021 года в Краснодарском крае в Геленджике на площадке гольф-клуба «Геленджик Гольф Резорт» пройдёт фестиваль интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры». Программа фестиваля включает турниры по гольфу, керлингольфу и шахматам.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик