/Анонс событий/

Геленджик приглашает...

В мае в Геленджик приедут известные государственные деятели, представители органов государственной власти и дипломатических представительств иностранных государств, олимпийские чемпионы разных лет, именитые спортсмены, российские гольфисты...чтобы принять участие в соревнованиях по гольфу.

Формат турниров подразумевает объединение в одной команде профессионалов и любителей гольфа. 
Итак, 4 мая 2021 года в Краснодарском крае в Геленджике на площадке гольф-клуба «Геленджик Гольф Резорт» пройдёт фестиваль интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры». Программа фестиваля включает турниры по гольфу, керлингольфу и шахматам.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Анонс событий

Добавить комментарий

Последние новости

Геленджик приглашает...

Многонациональную историю надо хранить!

Владимир Синяговский : В программу мероприятий дорожного нацпроекта в 2021 году вошли более 4,8 тысяч объектов

Владимир Синяговский принял участие в круглом столе на тему "COvid-19, вызовы времени, реабилитационные программы".

Владимир Синяговский провел встречу со студентами Кубанского государственного университета