Военнослужащие ЮВО отмечают День противовоздушной обороны

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В соединениях и воинских частях Южного военного округа (ЮВО) прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню противовоздушной обороны.

Командующий 4-й армией ВВС и ПВО ЮВО генерал-майор Николай Гостев поздравил военнослужащих, несущих боевое дежурство по противовоздушной обороне государства, с профессиональным праздником, поблагодарил за добросовестный труд, высокий профессионализм, неизменную верность избранному делу.

«Хочу пожелать всем успехов в совершенствовании боевой выучки, благополучия в домах, крепкого здоровья и, конечно, чистого неба над головой!», – обратился к подчиненным генерал-майор Н.Гостев.

Надёжная защита от воздушной угрозы играет ключевую роль в обеспечении обороноспособности страны, военных и стратегических объектов, войск (сил). Главная задача, стоящая перед подразделениями ПВО ЮВО, – несение боевого дежурства по противовоздушной обороне государственных границ в зоне ответственности, контроль воздушного пространства и поддержание соединений и подразделений ПВО в готовности к отражению агрессии в воздушно-космической сфере.

В настоящий момент зенитные ракетные войска ЮВО на 90 процентов укомплектованы образцами нового парка, а радиотехнические части на 76 процентов. Основу составляют ЗРС С-400 «Триумф» и ЗРПК «Панцирь-С».

Начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев

От редакции: Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем мира и добра Вам и Вашим семьям, дорогие защитники Отечества.