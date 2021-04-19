А вот стали известны подробности майского фестиваля воздушных шаров в Анапе

/Анонс событий/

Как и обещали, сразу же делимся ими с нашими подписчиками.

В рамках масштабного фестиваля «А.море фест» на курорте впервые пройдет фестиваль воздушных шаров.

Яркое зрелище все желающие смогут наблюдать на анапских пляжах с 15 по 22 мая, за исключением 19-го.

Массовый полёт аэростатов над прибрежной зоной Анапы станет самым зрелищным и незабываемым событием сезона-2021, причем у гостей фестиваля будет возможность самим подняться в воздух на понравившемся воздушном шаре, провести в небе регистрацию бракосочетания и сделать необыкновенную фотосессию.

Продажа билетов для тех, кто хочет сам отправиться в полёт, стартовали. Там же можно ознакомиться с расписанием полетов.

Кстати, билет на две персоны можно выиграть. Для этого принимайте участие в розыгрыше, он пройдет в официальном аккаунте фестиваля.

Там же следите за всеми событиями и новостями А.море феста!

Источник: @Смутное время