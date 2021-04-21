ОСАГО для беспилотных автомобилей: каким будет автострахование

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Министерство транспорта России разработало план для поэтапного запуска на дорогах общего пользования беспилотных автомобилей без инженеров-испытателей на борту к 2024 году.

Это уже не будущее, это то, что существует в реальности. Беспилотники уже сегодня могли бы перевозить пассажиров и грузы, их отсутствие на наших дорогах связано только лишь с необходимостью изменения административно-законодательной базы. Вместе с этим, страховщикам предстоит создать специальные продукты автострахования для беспилотных транспортных средств. Разработать и внести коррективы в нормативно-правовые акты закона «об ОСАГО», определяющие предельные тарифы страховки, периодичность прохождения техосмотра, а также штрафы.

Если вспомнить полностью название федерального закона об ОСАГО, то он называется «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». И как будто изначально был написан под беспилотные автомобили: потому что он не для водителя, а для владельца. Автовладелец может ехать на пассажирском сиденье, а автомобилем может управлять либо живой человек вписанный в полис, либо робот. С точки зрения владельца автомобиля особой разницы нет. Изменения в ОСАГО, в первую очередь, коснутся переоценки факторов риска. А также, наиболее острым является вопрос, кто будет нести ответственность в случае нарушения правил ПДД беспилотным автомобилем, либо в случае если он станет виновников аварии. Многие эксперты сходятся в мнении, что скорее всего потребуется ввести коллективную ответственность для марки автопилота, который установлен в автомобиле, а не оценивать каждый конкретный автомобиль.

Как отмечает директор по отраслевым решениям в страховании IT-компании «КРОК» Андрей Крупнов: «Автопилоты уже давно водят и гораздо лучше, чем средний водитель. Их зачем-то пытаются довести до идеала и научить водить безупречно, с нулевыми ошибками, чего в реальной жизни не бывает никогда и нигде. Но так происходит потому, что все новое пугает в принципе. Потихоньку ситуация меняется. На западе уже 69% страхователей согласны на установку телематических датчиков в автомобиль, а 44% опрошенных автовладельцев выразили интерес к приобретению беспилотных автомобилей. С точки зрения страхования беспилотных автомобилей здесь получается скомбинированный расчет риска. С одной стороны, сам водитель, как человек генерирующий какие-то риски за рулем плюс система помощи ему, которая должна уровень этого риска снижать. Страховой тариф должен возникать на стыке одного и второго».

Очевидно, что страхование ОСАГО будет меняться и уходить в цифровую сторону. Сегодня уже очень большое количество автомобилей сходят с конвейера начиненные всеми возможными датчиками. Если не автопилот, то есть система дополненной реальности, которая в большинстве современных автомобилей либо уже предустановлена, либо может догружаться.

По мнению руководителя рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» и координатора движения «Синие ведерки» Петра Шкуматова: «50% автомобилей, проданных в 2020 году, имели доступ в интернет. Это уже connected car, так называемый. Дальше мы приходим к тому, что у нас на дорогах начинает появляться все больше и больше автомобилей, которые создают огромный объем бесценной телематической информации. Сами автомобили становятся умнее. Действительно, оценка рисков страхования переходит из области классических расчетов, в область обработки больших данных, которые теперь есть».

Источник: Пресс-служба Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза»