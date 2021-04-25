ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ – 2021  И РЕЙТИНГИ ИНСТИТУТОВ ВЛАСТИ

/Анонс событий/

Уровень одобрения деятельности Президента РФ: 22 апреля – 63%.

Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете Владимиру Путину?(закрытый вопрос): 22 апреля – 65,7%

Уровень одобрения деятельности: 12 - 18 апреля

Президент РФ – 59,9% (+0,3п.п. за неделю)

Председатель Правительства – 41,8% (-0,1п.п. за неделю)

Правительство России – 34,9% (-0,1п.п. за неделю)

Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете …?(закрытый вопрос) 12 - 18 апреля

Владимир Путин – 64,8% (-0,1п.п. за неделю)

Михаил Мишустин – 51,4% (-0,5п.п. за неделю)

Владимир Жириновский – 32,6% (+1,4п.п. за неделю)

Геннадий Зюганов – 24,8% (-2,2п.п. за неделю)

Сергей Миронов – 26,9% (+2,1п.п. за неделю)

Электоральный рейтинг партий: 12 - 18 апреля

«Единая Россия» – 29,1% (-0,3п.п. за неделю)

КПРФ – 12,9% (-0,1п.п. за неделю)

ЛДПР – 10,3% (-0,4п.п. за неделю)

«Справедливая Россия — Патриоты — За правду» – 7,6% (-0,1п.п. за неделю).

Источник: ВЦИОМ