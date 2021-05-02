Мэр Железноводска Моисеев решил превзойти знаменитые блины с лопаты

/Анонс событий/

Глава Железноводска (Ставропольский край) Евгений Моисеев продолжает фонтанировать идеями. Да еще какими!

Третьего мая в Железноводске сожгут соломенное чучело коронавируса. На этом можно бы и закончить, но нет, давайте повысим градус безумия, простите, креатива.

Для этого приведем объяснение смысла проведения мероприятия, которое без сомнения имеет все шансы затмить знаменитые ставропольские блины на лопатах.

Итак, слово мэру Железноводска.

"Сожжением соломенного чучела коронавируса во время веселого фестиваля символично подтверждаем, что курорт сделал все возможное, чтобы полностью устранить риск заражения коронавирусом, что позволило сделать пребывание у нас интересным, безопасным и полезным", - заявил Евгений Моисеев.

А теперь приведем красноречивую статистику Роспотребнадзора, которая сообщает, что в городе с население менее 30 тыс человек, ковидом за время пандемии заболели 1 тыс 41 человек, и новые случаи все регистрируются и регистрируются, поэтому, конечно, нужно устроить массовое сжигание чучела коронавируса.

Вообще, мэр Железноводска и до пандемии не был серым чиновником и креативил, и креативил, и креативил.

Чего стоит только фестиваль грязи!.. В 2019 году для его проведения использовали 250 тонн целебной грязи из озера Тамбукан. Куда потом девали грязь, килограмм которой на вес золота, в мэрии города так и не потрудились ответить...

Вот уж действительно, такую энергию - да в мирное русло.

Источник: Телеграм-канал