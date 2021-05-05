Глава Адыгеи назвал баснословную сумму инвестиций на развитие скандального курорта "Лагонаки"

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Развитие горнолыжного курорта Лагонаки обойдется в 23 млрд внебюджетных рублей. Такое заявление сделал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

По словам Кумпилова, если курорт Лагонаки будет создан, то он начнет привлекать больше туристов в регион и в перспективе увеличит ВРП (валовый региональный продукт) на 7%, а доходы в консолидированный бюджет республики увеличатся на 400 млн рублей.

Правительство страны уже дало властям республики зеленый свет - премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о присвоении плато Лагонаки статуса биосферного полигона, и этот полигон вычленен непосредственно под создание инфраструктуры горнолыжного курорта.

Впрочем, масштабным планам Кумпилова рады далеко не все. Экологи заявляют - стройка напрямую угрожает Кавказскому биосферному заповеднику.

Менее чем за неделю петиция против застройки плато Лагонаки, которую общественники адресовали различным ведомствам и лично премьер-министру Мишустину, набрала около 7 тыс подписей. В настоящее время эту петицию уже подписали более 41 тыс пользователей.

Источник: Телеграм-канал