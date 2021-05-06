В Перми собак из муниципального приюта отдадут на аутсорсинг за 500 тыс. рублей

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Власти Перми объявили конкурс на передачу бездомных собак из муниципального приюта на аутсорсинг, пишет rifey.ru. Речь идет о размещении животных на территории частных приютов за счет средств городского бюджета.

Согласно порталу «Госзакупок», начальная цена контракта составляет 500 430 рублей.

Согласно Техзаданию, пермская служба по обращению с бездомными животными передаст подрядчику на содержание 30 собак сроком на 168 дней. В течение этого времени частный приют должен найти животному нового хозяина, либо он остается в собственности приюта. На каждое животное будут установлен микрочип для его последующей идентификации. По мнению чиновников мэрии Перми, такая мера позволит повысить эффективность поиска собакам новых владельцев, снизит нагрузку на муниципальные приюты и станет шагом к развитию частных приютов.

Источник: @Смутное время