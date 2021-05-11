Главное о фестивале воздушных шаров в Анапе

/Анонс событий/

Итак, по многочисленным просьбам рассказываем:

- Фестиваль воздушных шаров в рамках morefest пройдет с 15 по 22 мая (за исключением 19 мая).

Время проведения 5-00 – 7-30 и 18-00 – 20-00.

- Официально местом проведения указан центральный пляж Анапы. Но более тридцати воздушных шаров будут размещены по пляжной территории от улицы Набережной, 67 до Пионерского проспекта, 19.

- Стоимость билетов на полет или подъем на воздушном шаре – от тысячи до 25 тысяч рублей. Смотреть на фестиваль, естественно, можно будет бесплатно.

- Организаторы предусмотрели следующие ограничения на полет. Рост не выше 190 см., вес не более 110 кг, возраст - старше 10 лет.

- Лучше наблюдать за фестивалем в районе лаундж-зоны на Центральном пляже или в районе устья реки Анапки возле «Фотини».

Ну, а вообще, мы думаем, что будет круто. По крайней мере, Анапа такого еще не видела!

Источник: Телеграм-канал