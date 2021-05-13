Кубань в аутсайдерах по внутренней политики

/Анонс событий/

РЕЙТИНГ ЗАМГУБЕРНАТОРОВ

Итоги апреля 2021 года.

Внутренняя политика (внутри разделов персоны располагаются по алфавиту, а не по значению)

Высшая лига

Агеев А.В., Тульская область

Бельский А.Н., Санкт-Петербург

Данилюк А. А., Ленинградская область

Отличники

Анисимова Е. Л., Пермский край

Башкатова К.С., Калужская область

Бездольный С.Ю./Толмачев С.А., Севастополь

Векшин А.А., Челябинская область

Гнеушев А.Н., Нижегородская область

Дмитриев С.С., Псковская область

Евменьков В.В., Мурманская область

Иванов О.О., Тамбовская область

Казаков А.В., Забайкальский край

Каракоз М.М., Омская область

Каргин Н.Ю., Чувашия

Козлов А.В./Замарацкая С.П., Иркутская область

Колядин А.М., Магаданская область

Никитина Е.В., ЕАО

Озов М.Н., Карачаево-Черкесия

Петросян В.С., Архангельская область

Терентьев А.М., Татарстан

Сергунина Н.А., Москва

Смирнов С.В. Удмуртия

Соколова И.Б., ЯНАО

Турбаба О.В., Кемеровская область

Чупраков А.А., Московская область

Федечкин Д.Н.,/Байдаков С.Л., Сахалинская область

Фишер А.А., Костромская область

Ясевич П. Е., Камчатский край

Середняки

Афанасьев М.С., Крым

Базилевский А.А., Хабаровский край

Береснев Р.А., Кировская область

Богатов А.А., Мордовия

Богомазов Е.А., Вологодская область

Владимиров А.С., Саха (Якутия)

Волошко А.А., Приморский край

Гасанов А.П., Дагестан

Гречихо А.А., Марий-Эл

Ильиных С.Е., Томская область

Келехсаев Р.К., Северная Осетия-Алания

Князев Ю.П., Курская область

Кобелев В.А., Амурская область

Кодзоков М.М., Кабардино-Балкария

Кузнецов В.Г., Курганская область

Кулешова Т.В, Брянская область

Костомаров А.К., Ульяновская область

Миронов Н.М. НАО

Нестеров Е.Л., Ивановская область

Пивоваров И.И., Саратовская область

Пономаренко С.А., Красноярский край

Родин А.Б., Калининградская область

Сарычев С.М., Тюменская область

Свеженец В.П., Адыгея

Смашнев Р.В., Смоленская область

Соколов С.А., Воронежская область

Сухарев И.Н., Оренбургская область

Умаров Д.В., Чечня

Шабалин А.Ю., Ярославская область

Шевцов Г.А., Волгоградская область

Шипилов А.В., ХМАО-Югра

Школьников И.А., Новгородская область

Ягов О.В., Пензенская область

Аутсайдеры

Бабкин И.О., Ставропольский край

Бериков Ч.Н., Калмыкия

Бидонько С.Ю., Свердловская область

Боцан-Харченко А. А., Владимирская область

Губин Д.С., Алтайский край

Гуськов И.А., Ростовская область

Клыпин Д.Н., Хакасия

Кочергин Д.В., Самарская область

Любарский В.К., Карелия

Мальсагова Т.Х., Ингушетия

Оюн А.Г., Тыва

Паутов П.П., Астраханская область

Петухов Ю.Ф., Новосибирская область

Рослякова А.Н., Рязанская область

Рябченко А.Н., Липецкая область

Самоваров Д.В., Коми

Сидякин А.Г., Башкирия

Соколов В.В., Орловская область

Чагаев И.О., Краснодарский край

Цыренов Б.Д., Бурятия

Ялбаков Э.А., Алтай

Келехсаев Р.К., Северная Осетия-Алания, покидает рейтинг. Руководитель администрации главы и правительства республики ушел в отставку 23 апреля.

Петросян В.С., Архангельская область покидает рейтинг. Михаил Ипатов займет должность замгубернатора по внутренней политике. На ближайшей сессии облсобрания депутаты должны будут согласовать его назначение.

Анисимова Е. Л., Пермский край покидает рейтинг. 14 апреля губернатор Дмитрий Махонин объединил аппарат правительства и администрации губернатора края, закрепив функционал за администрацией губернатора, руководителем которой назначен Александр Смертин.

Врио главы Тувы Владислав Ховалыг отправил в отставку правительство республики. Оюн А.Г. покидает рейтинг, на сайте правительства за ним закреплен пост и.о. министра юстиции.

Тверская область. Куратор по внуполу из замгубернаторов не назначен. Позиция региона в рейтинге "середняк".

Белгородская область. Куратор по внуполу из замгубернаторов не назначен. Начдепартамента УВП Алексей Папченя. Позиция региона в рейтинге "отличник".

ЧАО. Куратор по внуполу из замгубернаторов не назначен. Позиция региона в рейтинге "середняк".

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Ваш Замгубернатора

Источник: @matrosou