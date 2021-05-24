Присоединяйтесь к эфиру!

/Анонс событий/

24 мая в 15:00 на площадке ВЦИОМ состоится экспертная дискуссия на основе исследования ВЦИОМ и партии «Новые люди» «Школьники-миллионеры: новая образовательная программа для будущих предпринимателей».

В ходе дискуссии эксперты представят результаты исследования о предпринимательстве среди молодежи. Мероприятие приурочено ко Дню российского предпринимательства, который отмечается 26 мая.

Кроме того, будет представлена уникальная образовательная программа, позволяющая научить предпринимательству со школьной скамьи. Авторы программы поделятся опытом её реализации в регионах.

- Хотят ли россияне, чтобы их дети стали предпринимателями?

- Почему молодежь хочет стать предпринимателем?

- Какие необходимы изменения в школе уже сейчас для реализации предпринимательского потенциала?

- Как бюрократический аппарат уничтожает инициативы людей?

- Три фобии будущих предпринимателей

- Что партия «Новые люди» планирует реализовать?

Спикеры:

• Алексей Нечаев, лидер партии «Новые люди»

• Валерий Федоров, генеральный директор ВЦИОМ

• Артем Соловейчик, главный редактор издательского дома «Первое сентября».

• Иван Моручков, заместитель декана факультета бизнеса «Капитаны» в РЭУ им. Г.В. Плеханова, руководитель сети предпринимательских клубов для школьников «Школа дела»

Модератор: Евгений Исак, руководитель международного конкурса «Мой первый бизнес», организованного АНО «Россия — страна возможностей».

Трансляция будет доступна в группе ВЦИОМ в Facebook.