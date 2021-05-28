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Когда будет можно: DiDi отправит пассажиров за границу 

С 27 мая по 30 июня жители 8 городов России смогут принять участие в акции “С DiDi вокруг света” и выиграть абонемент на месяц бесплатных поездок или главный приз – путешествие в одну из 16 стран, где работает DiDi. Принять участие в конкурсе смогут жители Астрахани, Воронежа, Краснодара, Красноярска, Перми, Саратова, Тюмени и Уфы.

DiDi, один из крупнейших в мире технологических сервисов по заказу поездок, запускает масштабную акцию с розыгрышем призов. Компания подарит россиянам возможность отправиться в путешествие в одну из 16 стран, где работает сервис DiDi: ЮАР, Казахстан, Аргентина, Австралия, Бразилия, Чили, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Доминиканская Республика, Япония, Мексика, Новая Зеландия, Панама, Перу, Россия.  

Уже с сегодняшнего дня в 8 городах России можно заказать поездку на брендированной машине DiDi с эксклюзивным дизайном, выполненным в стиле этих стран. В каждом автомобиле -  оригинальный ароматизатор с запахом, характерным для конкретной страны, и  специальный плейлист, которые перенесут пассажиров за тысячи километров от места, где проходит поездка. В каждом из 8 городов DiDi запустил по 16 таких автомобилей. Участвуя в розыгрыше, пассажиры также смогут выиграть 48 абонементов на месяц бесплатных поездок (по 6 на каждый город).  

Ольга Калинина, директор по маркетингу DiDi в России: “Сейчас, пока границы между многими странами по-прежнему остаются закрытыми, а возможности зарубежных путешествий ограничены, мы в DiDi хотим, чтобы временно недоступные страны стали ближе для наших пользователей. В рамках акции “С DiDi вокруг света” наши яркие брендированные машины в стиле 16 стран приедут к пассажирам, подарят летнее настроение и вдохновят на новые открытия». 

Для участия в розыгрыше пользователям сервиса необходимо: 

установить приложение DiDi и заказать поездку; 

  1. в случае, если к пассажиру приедет машина DiDi в эксклюзивном дизайне одной из 16 стран, ему нужно отсканировать QR-код на подголовнике переднего сидения и зарегистрироваться в конкурсе на сайте акции. 

Кроме того, в рамках акции DiDi объявляет фотоконкурс с ежедневным розыгрышем бесплатных поездок. Чтобы принять участие в розыгрыше, пассажирам DiDi необходимо: 

  • сделать фото на промостенде (фотозоне) или c брендированной машиной DiDi в эксклюзивном дизайне на улицах своего города; 
  • опубликовать фото в Instagram с отметкой аккаунта @didiglobalru. 

Фотозоны будут установлены в Астрахани, Краснодаре, Перми и Саратове в период с 27 мая по 6 июня включительно, а в Воронеже, Красноярске, Тюмени, Уфе –  с 3 июня по 13 июня включительно. 

Список мест с промостендами (фотозонами):  

  • Астрахань – ТЦ “Алимпик” (этаж 1); 
  • Воронеж – ТЦ “Галерея Чижова” (этаж 1); 
  • Краснодар – ТЦ “Галерея”  (этаж 2); 
  • Красноярск – ТЦ “Планета” (этаж 1); 
  • Пермь – ТЦ “Семь Пятниц” (этаж 1); 
  • Саратов – ТЦ “Триумф Молл” (этаж 2); 
  • Тюмень – ТЦ “Кристалл” (этаж 1); 
  • Уфа – ТЦ “Планета” (уровень 0). 

Источник: пресс-служба

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Категория: Новости / Анонс событий

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