Когда будет можно: DiDi отправит пассажиров за границу 

/Анонс событий/

С 27 мая по 30 июня жители 8 городов России смогут принять участие в акции “С DiDi вокруг света” и выиграть абонемент на месяц бесплатных поездок или главный приз – путешествие в одну из 16 стран, где работает DiDi. Принять участие в конкурсе смогут жители Астрахани, Воронежа, Краснодара, Красноярска, Перми, Саратова, Тюмени и Уфы.

DiDi, один из крупнейших в мире технологических сервисов по заказу поездок, запускает масштабную акцию с розыгрышем призов. Компания подарит россиянам возможность отправиться в путешествие в одну из 16 стран, где работает сервис DiDi: ЮАР, Казахстан, Аргентина, Австралия, Бразилия, Чили, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Доминиканская Республика, Япония, Мексика, Новая Зеландия, Панама, Перу, Россия.

Уже с сегодняшнего дня в 8 городах России можно заказать поездку на брендированной машине DiDi с эксклюзивным дизайном, выполненным в стиле этих стран. В каждом автомобиле - оригинальный ароматизатор с запахом, характерным для конкретной страны, и специальный плейлист, которые перенесут пассажиров за тысячи километров от места, где проходит поездка. В каждом из 8 городов DiDi запустил по 16 таких автомобилей. Участвуя в розыгрыше, пассажиры также смогут выиграть 48 абонементов на месяц бесплатных поездок (по 6 на каждый город).

Ольга Калинина, директор по маркетингу DiDi в России: “Сейчас, пока границы между многими странами по-прежнему остаются закрытыми, а возможности зарубежных путешествий ограничены, мы в DiDi хотим, чтобы временно недоступные страны стали ближе для наших пользователей. В рамках акции “С DiDi вокруг света” наши яркие брендированные машины в стиле 16 стран приедут к пассажирам, подарят летнее настроение и вдохновят на новые открытия».

Для участия в розыгрыше пользователям сервиса необходимо:

установить приложение DiDi и заказать поездку;

в случае, если к пассажиру приедет машина DiDi в эксклюзивном дизайне одной из 16 стран, ему нужно отсканировать QR-код на подголовнике переднего сидения и зарегистрироваться в конкурсе на сайте акции.

Кроме того, в рамках акции DiDi объявляет фотоконкурс с ежедневным розыгрышем бесплатных поездок. Чтобы принять участие в розыгрыше, пассажирам DiDi необходимо:

сделать фото на промостенде (фотозоне) или c брендированной машиной DiDi в эксклюзивном дизайне на улицах своего города;

опубликовать фото в Instagram с отметкой аккаунта @didiglobalru.

Фотозоны будут установлены в Астрахани, Краснодаре, Перми и Саратове в период с 27 мая по 6 июня включительно, а в Воронеже, Красноярске, Тюмени, Уфе – с 3 июня по 13 июня включительно.

Список мест с промостендами (фотозонами):

Астрахань – ТЦ “Алимпик” (этаж 1);

Воронеж – ТЦ “Галерея Чижова” (этаж 1);

Краснодар – ТЦ “Галерея” (этаж 2);

Красноярск – ТЦ “Планета” (этаж 1);

Пермь – ТЦ “Семь Пятниц” (этаж 1);

Саратов – ТЦ “Триумф Молл” (этаж 2);

Тюмень – ТЦ “Кристалл” (этаж 1);

Уфа – ТЦ “Планета” (уровень 0).

Источник: пресс-служба