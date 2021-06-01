Новые меры поддержки семей с детьми: за и против

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Подавляющее большинство наших соотечественников (85%) знают о мерах поддержки семей с детьми, предложенных президентом В.В. Путиным в Послании Федеральному Собранию в апреле этого года (88% среди семей с детьми).

92% опрошенных считают важной мерой ежемесячные выплаты беременным женщинам в трудной жизненной ситуации, 89% назвали важной единовременную выплату семьям с детьми школьного возраста и будущими первоклассниками. Выплату детям из неполных семей полагают важной мерой 91% наших соотечественников.

По мнению половины россиян, новые меры поддержки значительно улучшат жизнь семей с детьми.

Источник: ВЦИОМ