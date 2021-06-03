Эксперты называют 12 регионов, в которых предвыборная гонка будет особенно напряженной

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Так, в Ростове, Оренбурге, Иркутске, Пензе, Новгороде, Хабаровске, Калуге, Владимире, Бурятии, Хакасии, Свердловской области и Алтайском крае, как говорят, «нет консенсуса по поддержке партий и кандидатов в Госдуму».

Наиболее сложная ситуация фиксируется в Новгороде, Алтайском крае и Свердловской области, где региональные игроки и вовсе взяли курс на дистанцирование от бренда «Единой России».

Сложная ситуация для партии складывается и на Дальнем Востоке.

Утверждают также, что акторы (вернее, акторки) хотят создать клуб губернаторских жен (решение примут в Кемеровской области на II Женском форуме).

Источник: Телеграм-канал