МВД разъяснило условия использования полицейскими автомобиля гражданина

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Сотрудник Госавтоинспекции обязан объяснить владельцу транспортного средства, для чего необходим его автомобиль. Также необходимо разъяснить, что за отказ предоставить транспортное средство полицейскому при исполнении предусмотрена ответственность.

Управлением автомобиля всё же будет заниматься водитель машины, если нет необходимости отстранять его.

Владелец транспортного средства вправе попросить инспектора ГИБДД подтвердить использование его автомобиля в целях, необходимых полиции.

Использовать гражданские автомобили для погони за правонарушителями не планируется.

Источник: Телеграм-канал