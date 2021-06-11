Отчет СЗВ-М за май 2021 работодатели должны сдать до 15 июня текущего года

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Работодателям не позднее 15 июня 2021 года следует отчитаться за май этого года по форме СЗВ-М.

Важно помнить, что за нарушения установленных сроков и правил подготовки отчетности предусмотрены штрафы: 500 рублей – за каждое застрахованное лицо, данные о котором были направлены с опозданием, оказались недостоверными или вовсе не были представлены. Отметим также, что страхователь штрафуется и за несоблюдение порядка представления сведений в форме электронных документов. Сумма финансовой санкции – 1000 рублей. При неуплате наложенных штрафов взыскание осуществляется в судебном порядке с учетом судебных издержек.

Ежемесячная отчетность подается всеми работодателями, стоящими на учете в ПФР, вне зависимости от факта начисления заработной платы и других вознаграждений. Отчетность необходимо сдавать за всех работников, включая и тех, кто находится в отпуске без сохранения заработной платы, декретном отпуске или в отпуске по уходу за ребёнком. Кроме этого, необходимо отчитаться также и о лицах, с которыми заключен гражданско-правовой договор. В городе Новороссийске ежемесячно принимает отчетность более чем от 8 тысяч страхователей.

Напоминаем! В случае увольнения сотрудника или приема на работу работодатель обязан представить отчет по форме СЗВ-ТД в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего документа. О таких кадровых событиях как перевод сотрудника или изменение названия организации, необходимо сообщать в ПФР ежемесячно не позднее 15 числа. Отметим, что прием сведений по форме СЗВ-ТД реализован в системе электронного документооборота ПФР (ЭДО ПФР).

Учитывая ограниченные сроки, Отделение ПФР рекомендует всем страхователям направлять отчеты по телекоммуникационным каналам связи с электронной подписью независимо от численности сотрудников, не ожидая последнего дня отчётности.