ВСЕГДАЧЕЛОВЕК_22 июня

/Анонс событий/

Каждый человек заслуживает возможности жить самостоятельно, учиться и работать, обрести свой дом и семью, завести друзей. Но есть люди, перед которыми двери возможностей закрыты с самого рождения или закрываются на сложном этапе жизни.

И есть организации, которые работают над тем, чтобы заставить двери снова открыться и запустить время новых, безграничных возможностей.

22 июня 2021 года в 13:00 по московскому времени Международная благотворительная общественная организация «Справедливая помощь Доктора Лизы» при поддержке Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Центра социальных проектов "Счастливые люди" в рамках реализации благотворительной программы «Справедливая помощь — 2021» приглашает на ток-шоу, посвящённое деятельности благотворительных организаций и инициатив Южного региона «#ВСЕГДАЧЕЛОВЕК: практика справедливой помощи. Время безграничных возможностей». Мероприятие пройдёт онлайн.

Мы ждём представителей благотворительных организаций, социальных предпринимателей, волонтёров и всех, кому небезразлична проблема интеграции человека в общество. Вашим подопечным может быть молодой человек с особенностями здоровья, которого нужно научить жить самостоятельно. Или взрослый, оступившийся человек, вышедший из мест лишения свободы, которого нужно адаптировать к нормальной жизни. Ведь каждый человек важен для общества.

Мы приглашаем спикеров, авторов успешных проектов, чтобы они делились своими компетенциями, которые можно взять на вооружение; подсказали, где найти поддержку; как взаимодействовать с государством и СМИ; чем привлечь доноров и волонтёров. Это своеобразный мастер-класс для сотрудников НКО, и мы приглашаем на занятия всех заинтересованных и неравнодушных людей. Мы рассчитываем, что полученные знания и навыки благотворно отразятся на вашей деятельности и облегчат ваш нелегкий труд.

Мероприятие проводится при информационной поддержке:

Программа (возможны изменения):

ТЕМА I: «Раскрываем потенциал».

Вопросы самостоятельного проживания, социализации, трудоустройства молодежи с ОВЗ.

Богдана Руднева, руководитель Краснодарской региональной благотворительной организации «Добрый-Юг», г. Краснодар.

Елена Васечкина, председатель Севастопольской региональной общественной организации «Объединение инвалидов с детства и членов их семей «Дом солнца», г. Севастополь.

ТЕМА II: «Перезагрузка». Задачи по ресоциализации бывших заключённых, социальной адаптации лиц, освободившихся от зависимостей и людей без определённого места жительства.

Игорь Карташев, директор автономной некоммерческой организации "Центр по формированию здорового образа жизни "За жизнь", г. Севастополь.

Евгений Пичугин, основатель общественного движения Республики Крым социальных гражданских инициатив «Команда возможностей», г. Симферополь.

Наталья Попова, координатор общественного движения Республики Крым социальных гражданских инициатив «Команда возможностей», г. Симферополь.

Иерей Евгений Осяк, председатель правления Ростовской региональной общественной благотворительной организации «Православная служба помощи «МИЛОСЕРДИЕ-на-Дону», г. Ростов-на-Дону.

Тема III: «Новые ресурсы». Ресурсные центры - активное содействие интеграции в социум людей в трудной жизненной ситуации.

Анна Цепа, руководитель региональной общественной организации “Центр стратегического развития и проектной деятельности “Устойчивый Крым”, г. Симферополь.

Анна Белан, директор автономной некоммерческой организации “Атлас НКО”, г. Ростов-на-Дону.

Виктория Новицкая, Главный редактор информационного портала «Гражданское общество Кубани», заместитель руководителя Международного детского лагеря «МОСТ Кэмп»,

г. Краснодар.

Тема IV: «Центр развития». Экспертный инструментарий: знания и средства, необходимые для социализации и оптимальной интеграции человека в общество. Мастер-класс от эксперта.

Администратор проекта #ВСЕГДАЧЕЛОВЕК

Бейдиева Тамила