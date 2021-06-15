#ВСЕГДАЧЕЛОВЕК_22 июня
Каждый человек заслуживает возможности жить самостоятельно, учиться и работать, обрести свой дом и семью, завести друзей. Но есть люди, перед которыми двери возможностей закрыты с самого рождения или закрываются на сложном этапе жизни.
И есть организации, которые работают над тем, чтобы заставить двери снова открыться и запустить время новых, безграничных возможностей.
22 июня 2021 года в 13:00 по московскому времени Международная благотворительная общественная организация «Справедливая помощь Доктора Лизы» при поддержке Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Центра социальных проектов "Счастливые люди" в рамках реализации благотворительной программы «Справедливая помощь — 2021» приглашает на ток-шоу, посвящённое деятельности благотворительных организаций и инициатив Южного региона «#ВСЕГДАЧЕЛОВЕК: практика справедливой помощи. Время безграничных возможностей». Мероприятие пройдёт онлайн.
Мы ждём представителей благотворительных организаций, социальных предпринимателей, волонтёров и всех, кому небезразлична проблема интеграции человека в общество. Вашим подопечным может быть молодой человек с особенностями здоровья, которого нужно научить жить самостоятельно. Или взрослый, оступившийся человек, вышедший из мест лишения свободы, которого нужно адаптировать к нормальной жизни. Ведь каждый человек важен для общества.
Мы приглашаем спикеров, авторов успешных проектов, чтобы они делились своими компетенциями, которые можно взять на вооружение; подсказали, где найти поддержку; как взаимодействовать с государством и СМИ; чем привлечь доноров и волонтёров. Это своеобразный мастер-класс для сотрудников НКО, и мы приглашаем на занятия всех заинтересованных и неравнодушных людей. Мы рассчитываем, что полученные знания и навыки благотворно отразятся на вашей деятельности и облегчат ваш нелегкий труд.
Мероприятие проводится при информационной поддержке:
- Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»;
- Благотворительного собрания «Все вместе»;
- Агентства социальной информации;
- Благотворительного фонда «АиФ. Доброе сердце»;
- Коворкинг-центра НКО Комитета общественных связей и молодёжной политики Москвы;
- Региональной общественной организации “Центр стратегического развития и проектной деятельности “Устойчивый Крым”;
- Центра инноваций социальной сферы Волгоградской области.
Программа (возможны изменения):
ТЕМА I: «Раскрываем потенциал».
Вопросы самостоятельного проживания, социализации, трудоустройства молодежи с ОВЗ.
- Богдана Руднева, руководитель Краснодарской региональной благотворительной организации «Добрый-Юг», г. Краснодар.
- Елена Васечкина, председатель Севастопольской региональной общественной организации «Объединение инвалидов с детства и членов их семей «Дом солнца», г. Севастополь.
ТЕМА II: «Перезагрузка». Задачи по ресоциализации бывших заключённых, социальной адаптации лиц, освободившихся от зависимостей и людей без определённого места жительства.
- Игорь Карташев, директор автономной некоммерческой организации "Центр по формированию здорового образа жизни "За жизнь", г. Севастополь.
- Евгений Пичугин, основатель общественного движения Республики Крым социальных гражданских инициатив «Команда возможностей», г. Симферополь.
- Наталья Попова, координатор общественного движения Республики Крым социальных гражданских инициатив «Команда возможностей», г. Симферополь.
- Иерей Евгений Осяк, председатель правления Ростовской региональной общественной благотворительной организации «Православная служба помощи «МИЛОСЕРДИЕ-на-Дону», г. Ростов-на-Дону.
Тема III: «Новые ресурсы». Ресурсные центры - активное содействие интеграции в социум людей в трудной жизненной ситуации.
- Анна Цепа, руководитель региональной общественной организации “Центр стратегического развития и проектной деятельности “Устойчивый Крым”, г. Симферополь.
- Анна Белан, директор автономной некоммерческой организации “Атлас НКО”, г. Ростов-на-Дону.
- Виктория Новицкая, Главный редактор информационного портала «Гражданское общество Кубани», заместитель руководителя Международного детского лагеря «МОСТ Кэмп»,
г. Краснодар.
Тема IV: «Центр развития». Экспертный инструментарий: знания и средства, необходимые для социализации и оптимальной интеграции человека в общество. Мастер-класс от эксперта.
Администратор проекта #ВСЕГДАЧЕЛОВЕК
Бейдиева Тамила
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