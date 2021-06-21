/Анонс событий/

Выпускной бал Краснодарского государственного института культуры традиционно состоится 30 июня.

Если захотите приехать на бал, сообщите, пожалуйста, заранее.

В этом году он пройдет в концертном зале вуза. Для выпускников информационно-библиотечного факультета, факультетов народной культуры и дизайна, изобразительных искусств и гуманитарного образования он начнется в 17:00.

Для выпускников факультетов социально-культурной деятельности и туризма, "Консерватория", телерадиовещания и театрального искусства программа начнется в 19:00.

На празднике ожидается как традиционные церемония роз, клятва выпускников, яркая концертная программа, так и неожиданные творческие сюрпризы.

Источник: пресс-служба ректора КГИК

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Категория: Новости / Анонс событий

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