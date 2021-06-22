В Президентской библиотеке откроется Невский форум

/Анонс событий/

24–26 июня 2021 года в Санкт-Петербурге состоится Международный Невский форум. Основной день мероприятия – 25 июня – пройдёт в Президентской библиотеке. В его рамках состоятся официальное открытие форума и панельная сессия.

Участие в масштабной дискуссионной площадке примут действующие политики, общественные деятели, предприниматели, эксперты в сфере государственного управления и ведущие учёные из России, Китая, США, Финляндии, Словакии и Индии. Программа мероприятия представлена на официальном сайте Невского форума.

Главной темой мероприятия в этом году станет «Доверие и устойчивое развитие в условиях неопределенности: новые смыслы государственного управления в цифровую эпоху». Участники обсудят вопросы, связанные с зелёной экономикой, технологической независимостью и цифровой трансформацией систем управления.

Среди приглашённых гостей форума губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, заместитель председателя Правительства Ленинградской области Дмитрий Ялов, директор Всемирного банка в России Рено Селигманн, заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Елена Мухтиярова, заместитель председателя Северо-Западного банка «Сбербанк» Анатолий Локотков и многие другие.

В рамках деловой программы запланировано 12 тематических секций, в ходе которых более 100 ведущих экспертов из России, стран СНГ, Азии и Европы примут участие в работе круглых столов, дискуссий и открытых лекций, часть из них пройдет в онлайн-формате.

Ключевой площадкой Невского форума станет секция «Большие данные и система социального кредита: междисциплинарные исследования», которая будет посвящена таким актуальным вопросам, как влияние цифровизации экономики и общества на государство и граждан, а также защита информации и система доверия в сети. Также в рамках других направлений состоятся дискуссии, затрагивающие тему воздействия эпидемии и цифровизации на устойчивое развитие стран в рамках интеграционных объединений.

Организатором мероприятия выступает Северо-Западный институт управления РАНХиГС при Президенте Российской Федерации. Институт ежегодно проводит Невский форум, который является наследником Международного научного форума «Государственное управление».

Регистрация участников доступна на сайте.

Аккредитация представителей СМИ – до 10:00 24 июня 2021 года.

Обращаем внимание представителей СМИ, что направлять заявки на аккредитацию и прибывать на мероприятие необходимо заблаговременно.

Вход в Президентскую библиотеку осуществляется только по предварительной регистрации и при наличии паспорта: представителей СМИ – через подъезд № 2; участников и гостей мероприятия – через подъезд № 1.

Во избежание распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) использование средств индивидуальной защиты в период нахождения в учреждении обязательно!

Источник: пресс-служба