Роспотребнадзор рекомендует сокращать рабочий день в жару

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Ведомство рекомендует сокращать продолжительность рабочего дня на один час при температуре воздуха в рабочем помещении +28,5 °C и на два часа при температуре в +29 °C.

Это относится к работе на открытом воздухе, в цехах и кабинетах, без кондиционеров.

Так при температуре на улице либо помещении +30,5 °C рабочий день должен быть сокращён на 4 часа. А когда воздух прогреется до 32,5 °C и выше, то непрерывная работа на улице не должна превышать 15 - 20 минут, после чего должен следовать отдых в охлаждаемом помещении не менее 10 - 12 минут. При этом допустимая термическая нагрузка за рабочую смену не превышает 4 - 5 часов при использовании специальной одежды, защищающей от теплового излучения и 1,5 - 2 часа если такая спецодежда не используется.

В ведомстве отметили, что работа в условиях температуры воздуха более 32,5 °C считается опасной (экстремальной). Поэтому в Роспотребнадзоре не рекомендуют проведение работ на открытом воздухе при таких температурных показателях, изменив порядок рабочего дня с переносом таких работ на менее жаркие на утренние либо вечерние часы. Оптимальный возраст работников в таких условиях – это 25-40 лет.

Также следует организовать питьевой режим и соблюдать его. Напитки должны находиться в доступной близости и в достаточном количестве, при рекомендованной температуре напитков (вода, чай, соки) +10 - 15 °C. При температуре воздуха более 30 °C при работе средней тяжести работник должен выпивать не менее полулитра воды в час.