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Матч за Суперкубок могут перенести на декабрь

Как стало известно, рассматриваются различные варианты проведения матча за Суперкубок России. Ранее стало известно, что проведение матча находится под угрозой из-за намерений властей Калининградской области сделать встречу закрытой для болельщиков. 

Теперь в РФС ждут совещания в Калининграде, которое должно состояться завтра, 29 июня. На нем могут принять решение по допуску 50% болельщиков.

Несмотря на слухи о возможном переносе игры в Москву, пока этот вариант не прорабатывается.

Также есть вариант переноса на декабрь, если завтра губернатор Калининграда не даст гарантий 50% допуска болельщиков.

Напомним, встреча должна состояться 17 июля. Трофей оспорят «Зенит» и «Локомотив».

Источник: «РБ Спорт»

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Категория: Новости / Анонс событий

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