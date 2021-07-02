Агрофирма «Южная» проведет демонстрационный показ современной техники для виноградарства

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9 июля в поселке Таманский состоится торжественное открытие многофункционального Центра ремонта агрофирмы «Южная».

В нем примут участие представители администрации Краснодарского края и крупных дилерских компаний Юга России.

В рамках открытия Центра пройдет уникальный демонстрационный показ сельскохозяйственного оборудования нового поколения от ведущих мировых производителей. Гости мероприятия увидят интерактивное шоу, выступление творческих коллективов, а также продегустируют продукцию «Кубань-Вино».

ГК «Ариант» является флагманом виноградарства и виноделия России. Перед компанией сегодня стоит задача полной модернизации оборудования и парка сельскохозяйственных машин. Применение современных технологий обеспечивает более качественную работу в поле, позволяет максимально бережно убирать и перерабатывать виноград.

Высокотехнологичный сервисный центр агрофирмы «Южная» будет осуществлять диагностику, техническое обслуживание и полный спектр ремонтных работ всего парка компании - от культиватора и трактора до легкового и грузового автотранспорта. Ремонтная станция спроектирована и построена в соответствии с мировыми стандартами, снабжена современным сервисным оборудованием и полностью автоматизирована.