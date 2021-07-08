Новая Фермерская Ярмарка откроет свои двери с 9 по 11 июля в Краснодаре

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Свежие продукты из всего Краснодарского края привезут на новую фермерскую ярмарку.

Вход бесплатный.

9-11 июля в Краснодаре, по адресу ул. Лизы Чайкиной, д. 38/1, начнет работать краевая ярмарка свежих фермерских продуктов. Она пройдет совместно с ассоциацией фермеров Кубани (АККОР) и соберет фермерские хозяйства со всего Краснодарского края и даже из соседних регионов. Производители готовят специальные ярмарочные цены, вкусные дегустации и подарки для гостей.

Посетителей ждут фермерские продукты производителей из Анапского района, Апшеронского, Белореченского, Брюховецкого, Выселковского, Гулькевичского, Динского, Ейского район, Калининского района, Дагестана и Узбекистана.

Многие из участников, презентующих продукцию на ярмарке, – это участники и победители конкурса «Сделано на Кубани».

Впервые на ярмарке начинает работу интернет-сервис по доставке продуктов из ярмарок и рынков Краснодара до двери покупателям. А это значит, что посетители ярмарки смогут заказывать продукты, не посещая саму ярмарку, по тем же ценам, без посредников. Стоимость доставки в среднем составляет от 150–300 руб., а при заказе на сумму от 5 тысяч рублей доставка продуктов до двери обойдётся бесплатно.

Жители Краснодара смогут выбрать на ярмарке качественную фруктовую и овощную, молочную продукцию, мясные деликатесы по фирменным семейным рецептам, полуфабрикаты, а также выпечку, мед, орехи. Также будут представлены ароматные восточные чаи и специи, свежий мед и травы с Алтая.

Как всегда, местные фермеры и товаропроизводители порадуют особенными ценами. Например, куриное яйцо, орехи и сухофрукты можно будет купить чуть не вдвое дешевле, чем в магазинах. Молочную и мясную продукцию, различные полуфабрикаты также предложат напрямую по ценам производителей, то есть без дополнительных «накруток».

Начиная с 9 июля на территории ярмарки будут представлены фермерские подворья с угощениями, дегустациями. Презентовать продукцию приедут делегации практически со всех районов Краснодарского края! Посетить новую ярмарку приглашают всех желающих горожан, и за одно закупиться впрок по выгодным ценам.

Начиная с первого дня ярмарки, 9 июля, у каждого гостя, который предварительно заполнит анкету (https://yarmarka.turbo.site) и сделает покупку у фермера на сумму от 200 рублей, будет возможность получить «Борщевой фермерский набор 2021» в подарок.

Место проведения: г. Краснодар, ул. Лизы Чайкиной, 38/1

Время работы: 9 —11 июля 08:00 – 20:00