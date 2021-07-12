Уведомления получили граждане, которые ранее использовали сервисы портала Госуслуг

/Анонс событий/

Порталом Госуслуг разосланы уведомления 12,5 млн родителям, имеющим право на получение выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей школьного возраста.

Уведомления, направленные в личные кабинеты, содержали ссылку на уже предзаполненное заявление. Пользователю оставалось проверить корректность введённых данных и подтвердить отправку заявления в ПФР. На 8:00 12 июля более 2,5 млн родителей подтвердили отправку заявлений на более чем 3,5 млн детей. В случае если пользователь не получил уведомление и не отправлял ранее заявления через портал — он сможет самостоятельно заполнить заявление на портале Госуслуг начиная с 15 июля.

Источник: Пресс-служба Минцифры России