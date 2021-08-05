Нет, не может!

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В ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации закреплено, что граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена ГК РФ, законом или добровольно принятым обязательством.

Обязанность заключения договора на оказание услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами в настоящее время прямо предусмотрена положениями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее - Закон № 89-ФЗ), Жилищного кодекса РФ (далее – ЖК РФ), а также постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

В соответствии с ч. 4 ст. 24.7 Закона № 89-ФЗ собственники твердых коммунальных отходов обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются ТКО и находятся места их накопления. Такая же обязанность для собственников ТКО установлена и п. 148 (1) Постановления № 354.

В ч. 5 ст. 30 ЖК РФ закреплено, что собственник жилья обязан обеспечивать обращение с ТКО путем заключения договора с региональным оператором.

Следовательно, Закон возлагает на потребителя твердых коммунальных услуг обязанность заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором и оплачивать данные услуги.

Договор, содержащий положения о предоставлении коммунальной услуги по обращению с ТКО, может быть заключен с исполнителем в письменной форме или путем совершения конклюдентных действий.