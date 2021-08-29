В Новороссийске пройдёт хакатон «Финансы, банкинг и страхование» конкурса «Цифровой прорыв»

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3-5 сентября на региональных площадках пройдёт пятый полуфинал конкурса «Цифровой прорыв 2021» флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей.

Оператором конкурса выступает Российская ассоциация электронных коммуникаций(РАЭК). Одной из офлайн-точек станет Молодёжный центр в Новороссийске. Регистрация открыта до 29 августа.

В этом году «Цифровой прорыв» открывает офлайн-площадки в регионах. Такие площадки по всей стране станут отличной возможностью для нетворкинга, мозгового штурма и работы с экспертами отрасли. Именно в офлайн-коворкингах можно в полной мере прочувствовать атмосферу хакатона.

Участие в конкурсе могут принять команды IT-специалистов, дизайнеров и управленцев в сфере цифровой экономики старше 18 лет.

Общий призовой фонд хакатона — 4,5 млн рублей. После победы в хакатоне команды выйдут в финал, где решат задачи от государственных органов, бизнеса и стартапов. Лучшие проекты будут внедрены и реализованы.

На хакатоне представлены следующие задачи:

1. Кейс от Госкорпорации «Росатом»: разработка системы для автоматического поиска потенциальных поставщиков для планируемой закупки.

2. Кейс от Министерства финансов РФ: разработка проекта российского инвестиционно-финансового хаба.

3. Кейс от Accenture: разработка модуля аналитики для клиентов брокерской компании.

4. Кейс от Balance Platform: система геймификации работы операторов колл-центра (верификаторов).

5. Кейс от ВТБ: разработка «дорожной карты» мероприятий по повышению финансовой грамотности клиентов пенсионного возраста и разработка концепции по привлечению новых клиентов.

6. Кейс от ПАО «Промсвязьбанк»: разработка системы распознавания, автоматической проверки качества документов корпоративных клиентов и формирования электронного досье.

7. Кейс от Международного аэропорта Шереметьево: разработка платформы обеспечения платежей арендаторов на базе технологии распределенных реестров и смарт-контрактов.

8. Кейс от Министерства финансов Республики Карелия: разработка аналитической системы для прогнозирования регионального бюджета.

Молодёжный центр — это уютная и современная площадка, которая всегда рада видеть активных и талантливых людей. Площадка находится в центральной части города с рядом с остановками общественного транспорта. В центре есть несколько больших и креативных просторных помещений, оборудованных специально для участников хакатонов.

Об особенностях хакатона рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров: «На этом хакатоне участников ждут 6 технологических и 2 управленческих кейса: в задачах от Министерства финансов РФ и ВТБ командам предстоит разработать не IT-решения, а «дорожные карты» и концепции. Поэтому ждём на хакатоне не только программистов, но и руководителей цифровой трансформации, управленцев и digital-стратегов».

Директор РАЭК, руководитель проекта «Цифровой прорыв» Сергей Плуготаренко отметил важность хакатона для цифровизации финансовой сферы: «Уровень проникновения финтех-услуг в России оценивается в 82%. При этом эксперты Ernst&Young называют Россию мировым лидером по вовлечённости населения в онлайн-переводы и платежи. Отрадно видеть такой успех российского финтеха, и надеюсь, что участники 5-го хакатона «Цифрового прорыва 2021» внесут свой вклад в дальнейшее развитие этой сферы».

Впереди ещё 3 полуфинала: «Общество. Качество жизни и социальная поддержка», «Транспорт и логистика», «Сельское хозяйство. Охрана окружающей среды. Фудтех».

Конкурс «Цифровой прорыв» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Генеральный партнер конкурса — Госкорпорация «Росатом». Официальные партнеры — «Транспортные инновации Москвы», Accenture и ВТБ. Среди партнеров конкурса также ПАО «Ростелеком», ПАО «Промсвязьбанк», Международный аэропорт Шереметьево, Baring Vostok, Министерство финансов РФ, Министерств финансов Республики Карелия, Balance Platform. Технологический партнёр — Mail.ru Group. Информационными партнерами конкурса выступают Общественное телевидение России, Российская газета, «Интерфакс», оператор наружной рекламы Gallery, информационно-аналитическое агентство «Телеком-Дэйли», деловой портал Tadviser, мультимедийный холдинг РБК, информационное агентство «ФедералПресс», телеканал «МИР 24», телеканал «Наука», телеканал 360, информационное агентство REGNUM, группа компаний ComNews, издания Rusbase, «Телеспутник», «Вести Подмосковья», портал Jobsora и другие.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал», конкурс «Твой ход», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «ТопБЛОГ», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», профессиональный конкурс «Учитель будущего», всероссийский конкурс «Лучший социальный проект года», всероссийский проект «РДШ – Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение Ворлдскиллс Россия, благотворительный проект «Мечтай со мной», всероссийский конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN», «Национальная технологическая олимпиада Junior», проект «Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту» и платформа «Другое дело».

В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж». Он призван формировать генерацию активных граждан, в том числе компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу. Обучение в нем проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодежь, а также управленцы и государственные служащие. Мастерская выступает площадкой для проведения различных образовательных и молодежных форумов, в том числе форума «Территория смыслов».

В рамках АНО «Россия – страна возможностей» в августе 2020 года создан центр оценки компетенций – Департамент методологии и оценки. Задачами центра является разработка и внедрение собственных инструментов оценки управленческих и деловых компетенций во все конкурсы и проекты АНО РСВ и партнеров, создание и поддержка центров компетенций в университетах, проведение оценки, организация обучения и подготовки кадров для деятельности центров компетенций.

Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) была создана в 2006 году и на сегодняшний день объединяет более 100 игроков рынка электронных коммуникаций. В задачи РАЭК входит экспертиза, стандартизация и развитие интернет-технологий, взаимодействие с государственными органами управления, формирование отраслевых позиций, отстаивание интересов интернет-бизнеса, поддержка проектов в отраслевом образовании и науке, развитие профессиональных компетенций специалистов в сфере интернет-технологий и многое другое.