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Подписка на местные газеты будет сохранена

"СМИ сегодня - важное связующее звено, благодаря которому мы обладаем оперативной информацией. Несмотря на проблемы в связи с пандемией, журналисты продолжают работать над новостной лентой непрерывно," - сказал депутат Госдумы Иван Демченко, обращаясь к главным редакторам газет пяти районов 48 избирательного округа. 

Общение состоялось в онлайн-формате. Обсужден ход региональной недели депутата, определены мероприятия, которые завершат календарный год. 
В настоящее время полным ходом идет подписка на «районки», которые так ждут дома читатели старшего поколения. 
Иван Иванович принял решение оказать материальную помощь в общей сложности на 1 миллион рублей в проведении подписной кампании.
Отдельным категориям граждан, в том числе инвалидам, от депутата будут выписаны газеты: 
Абинский район - «Восход»
Крымский район - «Призыв»
Славянский район - «Заря Кубани»
Темрюкский район - «Тамань»
город-курорт Анапа - «Анапское Черноморье».
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Категория: Новости / Анонс событий

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