В Абрау-Дюрсо открывается зимний каток Abrau Light с видом на озеро

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В честь открытия катка состоятся показательные выступления профессиональных фигуристов.

К новогодним праздникам Абрау-Дюрсо готовит подарок для жителей и гостей курорта. В субботу, 18 декабря 2021 года, состоится открытие катка Abrau Light в Большом шатре Арт-парка.

В честь этого события, 18 и 19 декабря 2021 года, на льду выступят участники клуба фигурного катания Lucky Ice (г. Краснодар). Начало выступлений: 18 декабря — 12:40, 15:40, 18:40; 19 декабря — 12:40, 15:40, 17:40.

Искусственное покрытие площадью 400 кв. метров изготовлено по новейшим технологиям, которые позволяют проводить тренировки на профессиональном уровне. Каток имеет отличный вид на озеро Абрау. Для тех, кто никогда не стоял на коньках, но очень хочет научиться, предоставляются услуги инструктора. Работает прокат коньков.

Также гостей ожидает «Ледовый бар» с согревающими напитками и фуд-корт. Каток открыт для посещения всех любителей зимнего активного отдыха с 5-летнего возраста в течение всей зимы.

Все активности на территории курорта пройдут в рамках существующих правил проведения мероприятий с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Информация о стоимости услуг и график работы катка доступны на сайте visitabrau.ru и в социальных сетях Центра туризма «Абрау-Дюрсо».

Денис Заболотний, генеральный директор Центра туризма «Абрау-Дюрсо»:

- Открытие катка всегда радостно и долгожданно – к нам приезжают гости со всего побережья, чтобы насладиться редким для наших теплых краев развлечением. Открытие катка стало хорошей традицией, которая создает праздничное настроение перед Новым годом и становится главным зимним аттракционом курорта.

Силакова Виктория, специалист по связям с общественностью Центра туризма «Абрау-Дюрсо»