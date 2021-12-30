 Карьера или любовь: прогноз астролога на 2022 год

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В интервью астролог Лилия Любимова рассказала, что принесет год Тигра знакам зодиака разных стихий.

В целом 2022 год обещает быть достаточно комфортным для всех знаков зодиака, уверена астролог Лилия Любимова. В интервью радио Sputnik она рассказала, что готовит Тигр для каждой стихии – Земли, Воды, Воздуха и Огня.

По словам астролога, для стихии Земли (Телец, Дева, Козерог) год будет достаточно противоречивым в карьерном плане.

"Будут и удачные периоды, будут и периоды, когда надо поднапрячься, понервничать, будут моменты, когда от стихии Земли потребуются достаточно быстрые и нетривиальные решения. Все больше будет сосредоточено на вопросах не личных, а рабоче-карьерных. Тут могут поступать и неожиданные предложения, и в то же время неожиданные потери, нужно быть готовым принимать какие-то перемены этой сфере. Представителям стихии Земли в год Тигра важно держать нос по ветру и не цепляться за старое. Как правило, люди стихии Земли стабильные, но здесь важно принимать перемены и быть открытым новому", – сказала Лилия Любимова.

У водных знаков (Рак, Скорпион, Рыбы) следующий год – достаточно активный с точки зрения взаимодействия с противоположным полом и прибавления в семействе, особенно первая половина года, продолжила астролог.

"Представители стихии Воды могут расширить состав своей семьи или же узаконить отношения, это для них хороший период. Также это неплохой период для них с точки зрения каких-то домашних дел, взаимоотношений с родителями. С точки зрения работы, карьеры я бы рекомендовала избегать неожиданных, поспешных решений. Важно все взвешивать, перепроверять и не поддаваться на искушения в деловой жизни", – советует Лилия Любимова.

Для представителей стихии Воздуха (Близнецы, Весы, Водолей) год Тигра – хороший период, чтобы укрепить свои позиции в текущей профессиональной деятельности.

"Если вы давно рассчитываете на повышение, расширение полномочий в текущем месте работы или на повышение оклада, в 2022 году это вполне возможно. А вот менять сферу деятельности воздушным знакам не рекомендуется. У некоторых представителей воздушных знаков в этом году есть вероятность разрушить семью, а вот построить новую – вряд ли, то есть это будет год затишья в личной жизни в плане открытости к чему-то новому", – сказала астролог.

Тигр благоволит стихии Огня (Овен, Лев, Стрелец), поэтому у огненных знаков может быть достаточно яркий год в разных областях жизни.

"У стихии Огня могут быть какие-то творческие озарения, идеи, придумки, достаточно насыщенный, активный год в плане личной жизни в том числе. Это может быть год личной инициативы, когда многое зависит от них и когда есть возможность добиться каких-то побед в разных областях жизни. Это год, когда важно самим проявлять инициативу, а не ждать каких-то предложений извне", – заключила Лилия Любимова.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/