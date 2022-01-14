Госуслуги: доступно и быстро

/Анонс событий/

В общественной приёмной депутата Госдумы Ивана Демченко в Анапе по просьбе граждан организована работа специалиста, оказывающего помощь в регистрации на Портале «Госуслуги».

Цифровые технологии помогают ускорить процесс оформления различных документов и минимизируют обращение в ряд структур.

По поручению Ивана Ивановича для анапчан консультации, касающиеся работы Портала «Госуслуги» открылись 11 января и будут проводиться каждый вторник с 10 до 12 по адресу: г.Анапа, ул. Крымская 125.

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