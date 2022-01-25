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Обзор сайта букмекерской конторы Пин Ап

Pin-Up сайт отличается оригинальным дизайном. Букмекер над площадкой https://pin-up.ru/football хорошо поработал. Он имеет хороший функционал, удобный в навигации, максимально комфортный в использовании.

К преимуществам БК можно отнести также щедрые бонусы и неплохую роспись ставок. Работает букмекерская контора на основании лицензии Кюрасао.

Почему беттерам нравится БК Pin-Up

ПИНАП по праву считается одним из самых известных букмекеров в России и странах СНГ. Популярность его по сравнению с другими подобными сервисами объяснима – БК делает все, чтобы онлайн ставки на спорт можно было делать максимально комфортно:

  • Прямые трансляции киберспорта.
  • Ставки на кабадди.
  • Широкая линия киберспорта.
  • Калькулятор систем.
  • Акции и бонусы.

Привлекает также хорошая линия и роспись и щедрая бонусная программа. Коэффициенты умеренные. 

Регистрация на сайте БК Пин АП

Коэффициенты БК Pin-Up очень отличаются в зависимости от популярности спортивных событий. Разница между коэффициентами иногда столь велика, что беттеры сверяются с другими букмекерами.  

Pin-Up добавил на свой сайт все самые трендовые функции (прямые трансляции, мультиэкран лайв, калькулятор систем, и не только). Это свидетельствует о том, что букмекер стремится быть на шаг впереди конкурентов.

Пин Ап сайт по структуре не отличается от других букмекеров. Для входа игроку предстоит выполнить те же простые действия:

  • Нажмите Pin-Up Регистрация
  • Введите номер телефона или е-мейл и выберите валюту
  • Придумайте и запишите где-нибудь свой пароль
  • Выделите определенную сумму, которую не страшно проиграть
  • Пополните свой Pin-Up счет

Pin-Up не требует от всех верификации личности. Требование пройти верификацию поступает рандомным пользователям или тем, кто пытается вывести очень большой выигрыш. Если беттер не хочет сталкиваться с этой проблемой, когда на счету уже есть деньги – рекомендуется пройти верификацию сразу. 

Что нужно для верификации:

  • Фото документов, подтверждающих личность
  • Фото с документами в руке
  • Фото рядом с открытым аккаунтом
  • (Иногда) Фото квитанции за коммунальные услуги

Верификация требуется для того, чтобы подтвердить совершеннолетие пользователя, проверки на предмет мошенничества (создан один аккаунт), а также букмекер таким образом хочет удостовериться, что аккаунт принадлежит конкретному игроку.  

Делать ставки на спорт можно сразу после регистрации. Пользователь получает доступ в личный кабинет, может пополнять счет, отслеживать события. Букмекерская контора Pin-up предоставляет возможность делать онлайн ставки в предматче или live.

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Категория: Новости / Анонс событий

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