Внимание, предприниматели!

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Региональному оператору стали поступать обращения «Если у меня, как у индивидуального предпринимателя, образуются твердые коммунальные отходы, а платить за негативное воздействие на окружающую среду я уже не должен, то и учет моих отходов должен производить региональный оператор».

Однако, в силу требований ч. 1 ст. 18 ФЗ РФ № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность в области обращения с отходами, обязаны вести в установленном порядке учет образовавшихся, утилизированных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов.

Таким образом, лица, у которых образовались отходы, обязаны вести учет таких отходов.

Порядок учета в области обращения с отходами установлен Приказом Минприроды России от 08.12.2020 N 1028 "Об утверждении Порядка учета в области обращения с отходами".

Учету в области обращения с отходами подлежат, в том числе, все виды отходов I - V классов опасности, которые образуют юридические лица, индивидуальные предприниматели.

ООО «ЭкоЮг» также напоминает, что все отходы, принятые по договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, передаются в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами Краснодарского края на объект размещения отходов ООО «Терра-Н», номер в ГРОРО

23-00082-З-00168-070416.