Уважаемые жители Геленджика и Новороссийска!

/Анонс событий/

Одно из убеждений регоператора по Новороссийской зоне – открытость в работе и прямой диалог с потребителями. Мы не боимся сложных вопросов и проблемных тем.

Ваши замечания и предложения делают работу лучше, потому как ни одно обращение не остается без внимания.

Именно поэтому мы предлагаем вам принять участие в прямом эфире с руководителем ООО «ЭкоЮг» Владимиром Шило.

В течение часа Владимир Евгеньевич расскажет об итогах работы 2021 года, о планах, раздельном сборе отходов и конечно же ответит на все вопросы, которые волнуют жителей Новороссийской зоны обслуживания.

Кто хоть раз присутствовал на прямом эфире знает, что ни один вопрос не остаётся без ответа.

Не упустите возможность задать волнующий вас вопрос!

Прямой эфир состоится 9 февраля 2022 года. Начало в 14:00.

Вопросы можно задать не только в эфире, но и направить заранее. Можете написать под публикацией https://www.instagram.com/p/CZjeWcYsaSw/?utm_medium=copy_link, либо в директ.