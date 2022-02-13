От Архангельска до Дальнего Востока: Startup Tour 2022 возвращается в офлайн

/Анонс событий/

Новый сезон ежегодного всероссийского Open Innovations Startup Tour, который уже 11 лет проходит в разных регионах России, начнется в Саранске. За два неполных месяца эксперты Фонда «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) и других институтов развития посетят 10 городов, чтобы найти и поддержать самые перспективные инновационные стартапы.

В марте команда проекта будет работать в Саранске, Новосибирске, Хабаровске, Якутске и Иркутске. В апреле конкурс состоится в Казани, Перми, Архангельске, Ростове-на-Дону/Таганроге и Саратове.

«По итогам 2021 года региональные команды составляют почти треть от общего числа резидентов “Сколково”, а их выручка превышает пятую часть от общей выручки участников проекта. Добиться таких результатов удалось благодаря разветвленной сети центров – региональных операторов, обладающих опытом работы со стартапами с учетом специфики территорий. Фундаментом этих достижений, в том числе, является наш ежегодный Стартап-тур. Он помогает раскрыть потенциал технологических команд, разработки которых могут быть полезны людям в каждом отдельно взятом регионе, так и послужить на благо всей страны», - подчеркнул Аркадий Дворкович, Председатель Фонда «Сколково».

Программа Startup Tour 2022 будет включать виртуальную выставку компаний, образовательную часть и конкурс, в рамках которого проекты будут оценивать признанные эксперты в области технологий и развития бизнеса. Победители получат денежные призы в размере 300 000 рублей и возможность представить продукт на конференции Startup Village 2022.

Региональные финалы конкурса запланированы в офлайн формате с соблюдением всех мер общественной безопасности, формат может быть скорректирован в зависимости от эпидемиологической обстановки на момент проведения.

Мастер-классы и семинары пройдут в онлайн-формате, благодаря чему знания о том, как превратить научную идею в бизнес, выстроить взаимоотношения в команде или расширить свою долю рынка, станут еще доступнее. Кроме того, эксперты подробно расскажут о федеральных и региональных мерах поддержки, которые могут использовать технологические предприниматели. Бесплатный доступ к материалам получат все зарегистрированные в статусе стартапа участники.

Стартапы, которые пока не готовы широко заявить о себе, могут принять участие в групповой менторской сессии, получить обратную связь и предложения, которые помогут улучшить проект и адаптировать его к взаимодействию с венчурными инвесторами.

В этом году конкурс стартапов проводится по трем направлениям — информационные технологии, биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве, индустриальные и энергетические технологии. Зарегистрироваться можно в личном кабинете на сайте startup-tour.ru. Прием заявок в каждом городе завершается за две недели до мероприятия, участие бесплатное.