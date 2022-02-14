Выплата пенсии в праздничные и выходные дни в феврале и марте в отделениях почтовой связи Краснодарского края

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В связи с предстоящими праздничными днями 23 февраля и 8 марта 2022 годами с учетом режима работы отделений почтовой связи Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю совместно с АО «Почта России» организован следующий порядок выплаты и доставки пенсий и других социальных выплат.

Выплатные дни ОПС Края даты по графику, за которые производится оплата 17 февраля 17, 18 18 февраля 19, 20 19 февраля 21, 22 20 февраля - 21 февраля - 22 февраля 23, 24 23 февраля - 24 февраля касса ОПС при почтамте 3 марта 3, 4 4 марта 5, 6 5 марта 7 6 марта - 7 марта 8 8 марта - 9 марта 9

Далее выплата и доставка пенсий и других выплат будет производиться в соответствии с графиком доставки.

К сведению: в настоящее время в Краснодарском крае проживает свыше 1,6 млн. получателей пенсий, из них 35% получают пенсию в отделениях почтовой связи.