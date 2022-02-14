Выплата пенсии в праздничные и выходные дни в феврале и марте в отделениях почтовой связи Краснодарского края
В связи с предстоящими праздничными днями 23 февраля и 8 марта 2022 годами с учетом режима работы отделений почтовой связи Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю совместно с АО «Почта России» организован следующий порядок выплаты и доставки пенсий и других социальных выплат.
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Выплатные дни
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ОПС Края даты по графику, за которые производится оплата
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17 февраля
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17, 18
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18 февраля
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19, 20
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19 февраля
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21, 22
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20 февраля
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-
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21 февраля
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-
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22 февраля
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23, 24
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23 февраля
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-
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24 февраля
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касса ОПС при почтамте
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3 марта
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3, 4
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4 марта
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5, 6
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5 марта
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7
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6 марта
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-
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7 марта
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8
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8 марта
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-
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9 марта
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9
Далее выплата и доставка пенсий и других выплат будет производиться в соответствии с графиком доставки.
К сведению: в настоящее время в Краснодарском крае проживает свыше 1,6 млн. получателей пенсий, из них 35% получают пенсию в отделениях почтовой связи.
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