Список официальных аккаунтов Минцифры и Госуслуг

/Анонс событий/

Узнавать актуальную информацию о работе электронных сервисов, новостях цифровизации и особенностях получения государственных услуг можно из аккаунтов Минцифры и Госуслуг.

Все социальные сети верифицированы и имеют специальный значок — синюю галочку возле названия аккаунта.

Совокупная аудитория аккаунтов — почти 2 млн подписчиков.

Минцифры России — информация о цифровых продуктах, электронных сервисах для людей и бизнеса

Госуслуги — рекомендации и полезные посты для разных жизненных ситуаций

Госуслуги: для родителей — инструкции о выплатах и господдержке семьям с детьми

Подпишитесь, чтобы получать информацию из достоверных источников. Поделитесь списком с теми, кому это может быть важно.