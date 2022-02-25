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Список официальных аккаунтов Минцифры и Госуслуг
Узнавать актуальную информацию о работе электронных сервисов, новостях цифровизации и особенностях получения государственных услуг можно из аккаунтов Минцифры и Госуслуг.
Все социальные сети верифицированы и имеют специальный значок — синюю галочку возле названия аккаунта.
Совокупная аудитория аккаунтов — почти 2 млн подписчиков.
Минцифры России — информация о цифровых продуктах, электронных сервисах для людей и бизнеса
Госуслуги — рекомендации и полезные посты для разных жизненных ситуаций
Госуслуги: для родителей — инструкции о выплатах и господдержке семьям с детьми
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Категория: Новости / Анонс событий