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Депутат Госдумы Иван Демченко: Меры поддержки экономики должны быть реальным инструментом помощи людям...

Определение основных мер поддержки экономики страны - ключевые вопросы, которые рассматривает Госдума сегодня.

Президент поддержал инициативу о внешнем управлении в иностранных компаниях, которые покидают российский рынок.

«Те, кто собираются закрывать свое производство – здесь нужно действовать решительно. И ни в коем случае не допускать какого-то ущерба для локальных поставщиков. Нужно вводить внешнее управление и передавать потом эти предприятия тем, кто работать хочет. Легальных инструментов достаточно», - подчеркнул Владимир Путин.

Партия «Единая Россия» выступила с предложением разработать алгоритм действий при прекращении деятельности иностранных организаций на территории России. 

 ? Ключевое звено для нас в бизнесе иностранных компаний, которые работали на российском рынке - это люди. В условиях санкций, применяемых сегодня, нам нужно максимально сохранить рабочие места. Меры поддержки должны стать действенным инструментом поддержки россиян, работавших в компаниях, остановивших свою деятельность, - отметил депутат Иван Демченко. 

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Категория: Новости / Анонс событий

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